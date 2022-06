Amministrative 2022, segui i risultati in tempo reale. L'ora dei verdetti per quasi mille comuni

13 giugno 2022 a

a

a

È l'ora dei verdetti. Dopo lo spoglio dei referendum, dalle 14 di lunedì 13 giugno inizia il conteggio dei voti delle elezioni Amministrative 2022 di domenica 12 giugno per eleggere i sindaci e rinnovare le amministrazioni di 978 Comuni (eventuali ballottaggi per il sindaco sono fissati per il 26 giugno).

L’affluenza in Italia è stata del 54,72%: alle precedenti elezioni amministrative era stata del 60,12% Tra le città principali al voto Genova, Palermo, L'Aquila, Verona, Palermo, Parma e Catanzaro. È possibile seguire l'andamento dello scrutinio in tempo reale su iltempo.it a QUESTO LINK .

Elezioni amministrative 2022: comuni e candidati, la mappa del voto. I risultati in diretta

Nel Lazio si rinnovano 53 amministrazioni comunali. L'affluenza registrata alla chiusura delle urne alle 23 di domenica 12 giugno è stata del 56,77 per cento, pari a 316.624 elettori sui 557.732 aventi diritto (alle scorse elezioni amministrative, quando si è votato su due giorni in 106 comuni, la partecipazione alle 23 era stata del 62,7 per cento). Si è votato in tre capoluoghi di provincia (Frosinone, Rieti e Viterbo) e nove grandi centri (Ardea, Cerveteri, Ciampino, Fonte Nuova, Gaeta, Guidonia Montecelio, Grottaferrata, Ladispoli, Sabaudia).

Comuni e candidati, mappa del voto e risultati in diretta: segui lo spoglio nel Lazio

Elezioni amministrative 2022 nel Lazio: comuni e candidati, mappa del voto e risultati in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.