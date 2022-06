Enrico Mentana, il post pro referendum è clamoroso: a Roma qualche pm si è salvato il week-end...

05 giugno 2022 a

"A una settimana esatta dai cinque referendum sulla giustizia l'unica vera manifestazione nazionale la stanno facendo i magistrati". Enrico Mentana affida a Facebook un post incendiario che suona come una promozione per il voto del 12 giugno. Il direttore del Tg La7 fa riferimento al sequestro del binario dove è avvenuto il deragliamento parziale di un treno Frecciarossa venerdì scorso, sbloccato solo domenica 5 giugno. Ci vorranno ancora tre giorni per riavviare la circolazione ferroviaria.

Per Mentana i magistrati "tengono sequestrato da 48 ore il tratto di un chilometro di binari a sud di Roma Termini, teatro del deragliamento di venerdì, ritardandone così la riparazione e provocando ritardi di ore a tutto il traffico ferroviario nazionale. Il weekend di qualche pm e perito è salvo, quello di milioni di passeggeri meno. E domattina da tanti treni regionali e no potrebbe salire un proposito di punizione referendaria..." scrive il direttore ipotizzando che tra i tanti passeggeri che hanno avuto il ponte del 2 giugno rovinato da ritardi di ore e cancellazioni possano ora dire la loro nelle urne.

In un altro post Mentana ha annunciato un nuovo speciale del Tg La7 proprio sui referendum sulla giustizia che andrà in onda su La7 mercoledì 8 giugno alle 21.15.

