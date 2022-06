Matteo Salvini pensa già al futuro: squadra di centrodestra per riprendere per mano l'Italia

04 giugno 2022 a

“Sto già lavorando a una squadra di centrodestra che riprenda per mano questo Paese”. Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando a margine di un comizio a Gorizia, ha dimostrato di guardare già al futuro e alle elezioni del 2023, quando scadrà l’attuale legislatura. Parlando degli attuali rapporti con il Pd, il numero uno del Carroccio ha poi aggiunto: "Abbiamo accettato questi mesi di sacrificio per il paese. Però stare al governo con qualcuno che ti insulta tutti i giorni, che pensa a una tassa patrimoniale, che vuole aumentare le tasse sulla casa, che parla di ius soli e ddl Zan e di temi da marziani come la legge elettorale, quando oggi le emergenze in Italia sono pace e lavoro… Quando il presidente Sergio Mattarella ci ha chiesto, per il bene del Paese, di metterci insieme e di portare l’Italia fuori dalla pandemia - ha ricordato Salvini - abbiamo detto ‘obbedisco’ perché non siamo abituati a scappare”.

“Se non passano i referendum sulla giustizia per trent’anni nel nostro Paese non cambierà più niente - l’avviso di Salvini -. Denuncio un silenzio imbarazzante sui referendum del 12 giugno”.

