Lorenzo Fontana mette Luigi Di Maio con le spalle al muro: “Invece di insultare Matteo Salvini lavori per la pace”

La Lega va al contrattacco dopo le grandi critiche rivolte a Matteo Salvini per l’idea di volare a Mosca, un piano definitivamente accantonato. Il deputato e vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana si è rivolto duramente a Luigi Di Maio, che dovrebbe pensare a cercare di risolvere la situazione tra Russia ed Ucraina invece di pensare al segretario del Carroccio: “Di Maio è ancora ministro degli Esteri? Allora - l’ira di Fontana - spieghi cosa sta facendo per la pace, oltre a insultare il segretario della Lega Matteo Salvini e inventare ‘piani di pace’ cestinati da tutti dopo 10 minuti. Salvini auspica la fine del conflitto non per pronunciare slogan elettorali ma perché vengano salvate vite umane. Forse al ministro sfugge che la pace è un traguardo che dovrebbe essere perseguito da tutti con ogni sforzo possibile”.

