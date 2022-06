La censura sui referendum sulla giustizia fa arrabbiare Guido Crosetto: “Come in Cina…”

04 giugno 2022 a

Mancano pochi giorni al voto sui referendum sulla giustizia e l’argomento non è minimamente al centro del dibattito pubblico, che ha totalmente dimenticato il tema. Ad infuriarsi per la situazione che si è venuta a creare sui quesiti referendari è Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia ed imprenditore. “Nessuno parla dei referendum sulla giustizia. Come in Cina nessuno parla contro il partito comunista” l’attacco del Gigante su Twitter. Sono state numerose le polemiche per una mancata copertura della Rai sull’argomento, anzi si è scatenato un vero e proprio putiferio per il monologo di Luciana Littizzetto nell’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3.

Nessuno parla dei referendum sulla giustizia.

Come in Cina nessuno parla contro il partito comunista. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 3, 2022

