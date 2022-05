Guerra Russia-Ucraina, la ricetta di Tito Boeri contro il caro prezzi di gas e petrolio

30 maggio 2022 a

La strada delle sanzioni alla Russia e le alternative percorribili sono state al centro della puntata di "Otto e mezzo" di lunedì 30 maggio. Secondo l'economista Tito Boeri, le sanzioni sono controproducenti per la nostra economia. Meglio il "price cap". "Ci servirebbe molto di più - assicura Tito Boeri a Lilli Gruber - Bisogna andare tutti uniti a contrattare con Putin i prezzi di vendita di gas e petrolio. Solo così è possibile porre un freno all'inflazione. E avrebbe anche effetti sull'economia russa".

Poi l'economista si sofferma a riflettere sulle conseguenze dirette della crisi internazionale sul nostro Paese. "Non siamo ancora in recessione ma con il blocco all'importazione di gas e petrolio la nostra economia avrebbe un calo attorno al 2% e sarebbe gravissimo. C'è un rischio per la tenuta del nostro intero tessuto sociale".

