Il governo Draghi perde pezzi? La minaccia di Stefano Patuanelli agita la maggioranza

Il termovalorizzatore per Roma rischia di creare scompiglio nel governo Draghi. “Se l’Esecutivo porrà la fiducia sul decreto legge Aiuti che contiene la norma legata alla realizzazione del termovalorizzatore a Roma tornerò a fare il senatore” l’annuncio del ministro per le Politiche agricole e capo delegazione M5S al Governo, Stefano Patuanelli, intervistato da La Stampa.

Sin dall’annuncio del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, il Movimento 5 Stelle si è schierato contro l’idea di realizzare un impianto per risolvere l’emergenza rifiuti e ora Patuanelli rincara la dose: “Mancano impianti di trattamento dei rifiuti a Roma, questo è sicuro. Li chiedeva anche Virginia Raggi e adesso è evidente che tutte le critiche che le venivano fatte erano assolutamente strumentali. Si potrebbe fare un impianto di trattamento meccanico post raccolta, ad esempio. A Barcellona funziona benissimo e riduce drasticamente l'ultima parte del rifiuto, quella non trattabile. L'incenerimento, invece, resta il modo peggiore per estrarre energia dai rifiuti”.

