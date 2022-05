Meloni punzecchia Salvini: "Va in Russia? Attenzione a non aprire crepe nell'Occidente"

28 maggio 2022 a

Giorgia Meloni interviene sull'ipotesi del viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Il leader della Lega ha detto di stare preparando la "missione", ma ha anche aggiunto di non essere certo di poterla fare. "Immagino che se Salvini andrà in Russia, credo che ne parlerà col governo di cui fa parte - ha detto Meloni al Forum in Masseria a Manduria da Bruno Vespa - Non ho i contorni di questa decisione. Noi però abbiamo bisogno di una postura solida e che non ci siano crepe nell’Occidente".

Per Meloni, "il conflitto in Ucraina è la punta di iceberg per rivedere gli assetti mondiali e se l’Ucraina capitola, non vince la Russia ma la Cina. Questo scenario a me preoccupa, l’Occidente deve perciò presentarsi senza crepe a questo appuntamento con la storia per il quale non era preparato". "Se domani chiedessero a me i voti che mancano alla maggioranza, se lo possono scordare, il Governo prima va a casa, meglio è - ha aggiunto Meloni - Gli ucraini vanno difesi con tutti gli strumenti con cui si possono difendere".

Se Meloni immagina che Salvini ne abbia parlato con il governo, lo stesso leader della Lega ha spiegato di non averlo fatto: "Non è un viaggio di piacere, in una terra tranquilla, in un momento tranquillo. Si fa se serve, a me interessa che tornino a dialogare le parti che adesso si stanno sparando. Io sono piccolissimo, però la storia è fatta di piccolissimi mattoncini, non vado a nome del governo, vado rappresentando il sentimento della maggioranza degli italiani, poi certezze di ascolto e di successo nessuno ne ha, ma è meglio una proposta di pace, di cessate il fuoco in più che in meno. Se poi il viaggio non dovesse realizzarsi, continueremo a fare queste richieste da lontano".

