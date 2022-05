Sondaggio terremoto, cade l'ultimo tabù. FdI e Giorgia Meloni: sorpasso clamoroso e balzo tra i leader

27 maggio 2022 a

Anche per il sondaggio Demos Fratelli d'Italia è il primo partito. Nella rilevazione di maggio pubblicata dal quotidiano - in apertura di prima pagina - la Repubblica la forza politica guidata da Giorgia Meloni ha superato il Partito democratico. Un balzo notevole dal 20,7 al 22,3 per cento mentre i dem sono cresciuti solo dello 0,8 per cento e si attestano al 20,7.

"Viviamo tempi difficili. Negli ultimi anni, in particolare, passiamo da una 'paura' all'altra. Dopo il Covid, la guerra in Ucraina. Non lontano dai nostri confini. Anche per questo il rapporto degli italiani con la politica è cambiato", spiega il sondaggista Ilvo Diamanti per dire, stringi stringi, che i cittadini oggi "non trovano più riferimenti politici precisi". Fatto sta che "i FdI hanno superato il PD di un punto o poco più", ammette il sociologo, "mentre Lega e M5S si posizionano fra il 13 e il 16%. E gli altri sotto il 10%. FI: all'8%. I rimanenti: meno del 5%. È una conferma che la distanza fra i cittadini e i partiti si è allargata, complice la pandemia. Mentre, parallelamente, si è rafforzato il consenso verso i Presidenti".

Nel sondaggio infatti tiene il consenso al Presidente del Consiglio, Mario Draghi. La fiducia nel premier e nel suo governo fanno segnare due 63 per cento e poco meno di 8 italiani su 10 prevedono rimarrà in carica fino al termine della legislatura. Tiene anche Giuseppe Conte. Tra i leader balzo di Giorgia Meloni e Paolo Gentiloni, che hanno affiancato il capo M5s.

