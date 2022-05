Addio a Ciriaco De Mita, l'ex premier e segretario Dc è morto nella notte a 94 anni

26 maggio 2022 a

Lutto nella politica. È morto nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 maggio a Villa dei Pini, clinica di riabilitazione di Avellino, l’ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita.

Lo storico esponente della Democrazia cristiana, di cui è stato segretario, era stato ricoverato in seguito a un attacco ischemico il 10 aprile scorso al Moscati di Avellino. In precedenza era stato operato al femore, e per questo si trovata nella struttura di riabilitazione. Aveva 94 anni ed era stato eletto sindaco della sua Nusco di recente per la seconda volta.

