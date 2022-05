Antonio Tajani e la crisi di governo, Mario Draghi arriverà al 2023

24 maggio 2022 a

"Il governo non cadrà". Antonio Tajani non ha dubbi e parla delle prospettive del governo Draghi. Il vicepresidente di Forza Italia assicura che l'esecutivo andrà avanti. "Proseguiremo fino a fine legislatura e voteremo nel 2023 - ha detto Tajani durante Stasera Italia su Rete4 - In questo periodo non ci sarà tempo per riformare la legge elettorale. Finora le crisi hanno tenuto insieme la maggioranza ma, fino a fine legislatura, lavoreremo per il bene del Paese".

Scoppia la rivolta contro Forza Lega: l'asse Salvini-Berlusconi non piace

Poi Tajani affronta il problema di Forza Italia e del centrodestra. "Non c'è nessuna ala governista o salvinista - ha proseguito Tajani - Il garante è Berlusconi. Forza Italia è europeista, garantista e atlantista". E c'è spazio anche per i temi più prettamente economici come riforma del catasto e Ddl Concorrenza. "Sui balneari faremo rispettare le regole - assicura Tajani - Nelle gare ci sarà la tutela delle imprese che già operano sul territorio. I soldi del Recovery Plan sono utili ma le amministrazioni locali devono essere in grado di fare progetti adeguati".

