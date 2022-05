Regione Lazio, Maurizio Gasparri non si nasconde: “Pronto alla battaglia, ma candidano sempre i perdenti”

23 maggio 2022 a

“A me tutte le volte mi candidano, fanno i sondaggi, sono quello più forte ma poi candidano uno più debole che perde. Insomma, non dipende da me...”. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri si è espresso così, con una punta di rammarico e un po’ di veleno, a proposito di una sua eventuale candidatura alla presidenza della Regione Lazio per il post-Zingaretti. Il politico azzurro è stato intervistato da Un giorno da pecora, su Radiouno Rai e ha aggiunto: “Io sono sempre pronto ad ogni battaglia ma il problema è che il centrodestra, ultimamente, candida gente che perde. Se si scelgono i vincenti hanno i numeri di telefono. Se scelgono i perdenti, facciano loro… Naturalmente - chiosa - lo dico col sorriso”.

