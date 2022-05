Il Pnrr rischia la paralisi, governo in ritardo sugli impegni con l'Europa

Camillo Barone 22 maggio 2022 a

Il codice degli appalti, la riforma della giustizia, la nuova gestione dei rifiuti, la legge sulla concorrenza e le assunzioni nel comparto pubblico: queste sono solo poche delle sfide che il governo Draghi deve ancora affrontare sulla lunga e scivolosa strada che porta alla ricezione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui la seconda tranche da 24 miliardi di euro dovrebbe arrivare entro la fine di giugno.

Secondo la piattaforma online Openpnrr, che monitora lo stato di avanzamento delle riforme necessarie per ottenere i soldi dall'Ue, sarebbero da avviare ancora 552 misure e attività su 777 previste dal piano europeo. Solo 122 sono state completate. Questi numeri potrebbero già spiegare da soli la fretta di approvare il ddl Concorrenza, sul quale il premier Draghi ha annunciato di voler porre il voto di fiducia entro la fine di maggio.

Ma la Concorrenza sarà solamente una delle tante grane sulle quali poi ci si continuerà a scontrare.Basti pensare alla riforma della giustizia. I tecnici avevano programmato il suo completamento per il prossimo 30 giugno, invece attualmente la realizzazione è rimasta ferma al 26,67%. Per non parlare delle assunzioni nei settori pubblico e privato, dovevano raggiungere all'incirca le 117mila. Al momento non si è superato la quota mille.

Tanto che c'è già chi invoca l'arrivo di un commissario in stile Figliuolo che possa riportare l'ordine tra i lavori incompleti. A rispondere a nome del governo è stato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, che interpellato da Milano Finanza ha detto che «l'ipotesi di un commissario speciale significherebbe rinunciare all'impianto costruito finora».

Il ministro è convinto che il governo «sta procedendo nei tempi previsti dai cronoprogrammi, con un monitoraggio molto stretto per intervenire in caso di criticità». È vero che per il Pnrr c'è tempo fino al 2026, ma numeri alla mano le premesse non sembrano delle migliori.

