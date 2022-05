Piazzapulita, parole di fuoco di Nunzia De Girolamo contro Laura Boldrini: “Ridi di Giorgia Meloni, solita superiorità della sinistra”

07 maggio 2022 a

Giorgia Meloni prossima presidente del Consiglio. Laura Boldrini ha attaccato pesantemente la leader di Fratelli d’Italia e difenderla, nel corso dell’ultima puntata di Piazzapulita su La7, programma condotto da Corrado Formigli, ci pensa Nunzia De Girolamo ex deputata di Forza Italia e ministro: “Cominci da me che mi sto già innervosendo, speravo di non dovermi più innervosire da conduttrice televisiva, invece poi mi riesce l’anima e la scimmia politica. Non mi piacciono i sorrisi, non mi piace la superiorità intellettuale che qualcuno a sinistra crede di avere rispetto ad una donna come la Meloni. È una mia amica, lo rivendico, ha avuto grande coraggio, ha creduto in un partito che valeva il 2%, l’ha fondato ed è andata dritta per la sua strada. Non si è piegata a trasversalismi, a inciuci, a posti di potere, a poltrone offerte. È una donna di grandissimo coraggio, l’unica leader in questo paese, ed è una cosa su cui rifletterei soprattutto per chi si batte per i diritti delle donne. A destra c’è sempre una caccia alle streghe. Anche Laura Boldrini, che è un’amica di cui ho stima, aveva dei sorrisi che non mi piacevano. Io non sorrido quando parlano Prodi, Letta e D’Alema, che è diventata una persona che io ascoltavo, sebbene avesse un approccio lontano da me. Non approccio alla cosa pubblica in maniera ideologica”.

"Perché non deve governare". Boldrini in tv per insultare Giorgia Meloni

“Giorgia - sottolinea ancora De Girolamo - rappresenta un partito, rappresenta la destra, non trovo giusto nella ricostruzione che mettete affianco una manifestazione del primo maggio, la festa dei lavoratori, una festa di tutti gli italiani, con una celebrazione che non c’entra niente con la Meloni e la sua classe dirigente. Non mi piace l'approccio ideologico e saccente che certe persone hanno nei confronti di questa donna. Non so se farà il premier, non ho il potere di prevedere che cosa decideranno gli italiani, so soltanto che se le regole sono rimaste le stesse il premier del centrodestra arriva dal leader del primo partito. Sempre se la destra vincesse, non so che alleanze ci saranno, anche perché - chiosa la conduttrice - c’è una battaglia enorme nel centrodestra”.

