Piazzapulita, Laura Boldrini in tv per insultare Giorgia Meloni: "Non può governare". Le parole di fuoco

Giada Oricchio 06 maggio 2022 a

a

a

“Oscurantista e inadatta”. Così Laura Boldrini definisce la destra di Giorgia Meloni. A "Piazzapulita", il talk politico del giovedì sera, su LA7, il conduttore Corrado Formigli ha chiesto all’ex presidentessa della Camera se la destra rappresentata da Fratelli d’Italia sia conservatrice, come dichiarato dalla Meloni alla convention della scorsa settimana, ma anche matura e moderna per rappresentare l’Italia in Europa.

Il giudizio di Boldrini è stato severo: “So che i sondaggi danno FdI come primo partito, ma per me è una destra reazionaria, retriva, oscurantista. Una destra non sufficientemente improntata all’europeismo e non può guidare un Paese fondatore dell’Unione Europea”. Lo stop a governare è totale. “Questa destra non sa prendere le distanze dall’estremismo che la circonda e che la infiltra. E’ una destra che non è liberale. Le faccio un esempio. Se fosse liberale non farebbe le barricate sulla legge Bolkestein che liberalizza le concessioni pubbliche sul mare oppure non si opporrebbe alla riforma del catasto che è vecchio di decenni. E vuole togliere il reddito di cittadinanza a chi ha più bisogno per fare investimenti di armi. Non mi pare proprio che questa destra parli a chi ha più bisogno” ha proseguito Laura Boldrini.

L’attivista riconosce che esistono diverse tipologie di destre e per questo sottolinea che il suo affondo è diretto proprio a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia: “Insomma, è una destra che non dà garanzie sul futuro, ma nostalgica, rivolta al passato anche sui diritti civili vista la contrarietà al DDL Zan, al diritto alla cittadinanza e al suicidio assistito”. Come direbbero gli americani in una sola parola, la leader di FdI è “unfit” per governare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.