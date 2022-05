“Gravità assoluta”. Annalisa Chirico si scaglia contro Laura Boldrini: le manca l'abc della democrazia

07 maggio 2022 a

a

a

È nata una bufera per le parole di Laura Boldrini, esponente del Partito Democratico ed ex numero uno della Camera dei Deputati, in merito ad una possibile impossibilità a governare per Giorgia Meloni, che secondo i sondaggi è al primo posto nei partiti italiani con il suo Fratelli d’Italia. A mettere a tacere la Boldrini ci ha pensato Annalisa Chirico, giornalista de Il Foglio, esterrefatta per le dichiarazioni pronunciate con tanta nonchalance: “Le parole di Boldrini verso Meloni sono di una gravità assoluta. All’ex presidente della Camera manca l’abc della democrazia costituzionale. Governa chi prende più voti, e i voti li danno i cittadini. Questa superiorità morale ha rotto (non fa neanche più ridere)”.

Le parole di Boldrini verso Meloni sono di una gravità assoluta. All’ex presidente della Camera manca l’abc della democrazia costituzionale. Governa chi prende più voti, e i voti li danno i cittadini. Questa superiorità morale ha rotto (non fa neanche più ridere) — Annalisa Chirico (@AnnalisaChirico) May 6, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.