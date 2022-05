Josep Borrell parla in italiano e scherza: "Il cattivo inglese è diventato la lingua ufficiale dell'Ue"

Prima parla in italiano, poi si concede una battuta. Simpatico siparietto Firenze durante lo State of the Union 2022, quando l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell ha preso la parola. «L'italiano è una bellissima lingua - ha detto - ma sono più abituato all'inglese. Il cattivo inglese è diventato la lingua ufficiale dell'Ue», scherza l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a Firenze durante lo State of the Union 2022.