Marco Travaglio e il Pd che vince all'estero: ecco il nuovo idolo degli anti-Letta

Gianfranco Ferroni 03 maggio 2022 a

Tra chi non ama Enrico Letta, nel Pd, c'è chi ha ritagliato e conservato un brano delle considerazioni di Marco Travaglio apparse sull'ultimo numero di Tpi, The Post Internazionale. Ecco le frasi del direttore del Fatto Quotidiano visibili sulla scrivania del politico che non condivide, ma senza farsi notare, la linea del segretario: «Il Pd è una vita che vince le elezioni in America, in Francia, in Germania, però non riesce mai a vincerne una in Italia. Questo è il suo problema. E allora si consola oltre confine, dove non lo conoscono».

