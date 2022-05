Giuseppe Conte tuona contro Mario Draghi. Alta tensione sul termovalorizzatore a Roma

Valentina Bertoli 03 maggio 2022 a

a

a

Ricattato sul termovalizzatore a Roma, Giuseppe Conte tuona contro Draghi: “Il termovalizzatore ci piace, ma registriamo il fatto che il Premier voleva stralciarlo dal decreto Aiuti”. Ospite d’eccezione di Myrta Merlino a "L’Aria che tira", programma quotidiano di approfondimento politico, il presidente del Movimento 5 stelle è stato durissimo contro le dichiarazioni di Mario Draghi.

I Cinque Stelle temono che la norma sui termovalorizzatori metta in ginocchio definitivamente la battaglia ambientalista per cui si sono spesi tanto. Proprio mentre il Presidente del Consiglio, in diretta da Strasburgo, si esprimeva sulla questione degli armamenti confermando la necessità di ottimizzare gli investimenti, Giuseppe Conte è stato molto diretto in studio sul tema: “Il Movimento 5 stelle è favorevole a una difesa moderna e comune, ma è meglio accelerare sulla transizione energetica ed evitare la corsa al riarmo” e ha spiegato la necessità della presenza di Mario Draghi in Parlamento: “È bene che il Premier in persona venga in Parlamento per spiegare quale indirizzo politico stia scegliendo. Siamo il falco che pensa di sconfiggere la Russia? Lo dica apertamente. L’alleanza euro-atlantica non va messa in discussione, ma non seguiamo chi è mainstream”.

Crisi Ucraina, Letta sempre più solo sulle armi a Kiev. Poi la retromarcia

Merlino ha allora provato a fare luce sul decreto Aiuti e sulla posizione dei 5 stelle: “Lei ha più volte detto che dobbiamo pensare agli italiani. Proprio ieri il governo ha stanziato 14 miliardi per gli italiani e voi vi siete astenuti. Perché?” “Quelle misure sono state chieste da noi a gran voce. È stata commessa una scorrettezza nei nostri confronti”. Conte non ci sta e la conduttrice rincara la dose: “Come spiega ai cittadini che ha detto di no all’inceneritore?”. “È obsoleto. Ci sono tecnologie ecocompatibili e meno impattabili. Non le hanno accettate. È il governo che deve dare risposte, non invertiamo i ruoli” è stato nettissimo il presidente del Movimento 5 stelle e, inalberato, ha sbattuto il pugno sul tavolo. “Ogni tanto le scappa questo pugno, eh” ha commentato sarcastica Merlino sul consueto atteggiamento caldo di Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.