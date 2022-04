In Vigilanza Rai spunta la "risoluzione Orsini", guerra dei talk. E i 5Stelle smentiscono: non si candida con noi

28 aprile 2022 a

Alessandro Orsini verso una candidatura con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte? L'indiscrezione è contenuta in un retroscena del Corriere della sera sulla Commissione di vigilanza Rai che dovrebbe regolare la presenza di commentatori e opinionisti nei talk show della tv pubblica. "La candidatura del professore sarebbe qualcosa di più di un'idea", si legge nell'articolo pubblicato giovedì 28 aprile ma fonti grilline si sono affrettate a smentire ribadendo quanto affermato una settimana fa dopo un'indiscrezione analoga del Foglio e le parole di Orsini a Non è l'Arena: "Mi sono fatto grandi risate in famiglia in questi giorni. È una bufala che non sta né in cielo né in terra", aveva detto il prof che non si candiderà, almeno coi 5Stelle.

Intanto c'è tensione sulla risoluzione della Commissione di vigilanza Rai per regolare la presenza degli opinionisti nei talk show che rischia di naufragare. CI sarebbe anche una risoluzione ribattezzata proprio "Orsini" per imporre la rotazione dei commentatori, preferendo quelli senza compenso. I grillini hanno chiesto in Vigilanza, attraverso Alberto Airola, il ritiro del testo che ritengono un'ingerenza nell'attività interna del servizio pubblico.

I 5Stelle sono nel mirino anche di Michele Anzaldi di Italia Viva, segretario della Commissione di vigilanza che attacca Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, reo di ospitare "ben tre opinionisti del Fatto quotidiano (Scanzi, Orsini, Di Cesare, ndr )". Se il M5S vuole difendere il cachet di Scanzi e dei collaboratori del Fatto , è libero di farlo, ma la Vigilanza ha il dovere di andare avanti. Ci sono i numeri per approvare la risoluzione". Secondo i calcoli del Corriere i numeri ci sarebbero pure, ma presidente Barachini (Forza Italia) non pare convinto di procedere a colpi di maggioranza su un tema delicato come l'informazione.

