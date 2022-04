Alessandro Orsini e la polemica contro il generale Camporini: “Scarse capacità”. Il clamoroso flop sulla guerra

25 aprile 2022 a

Alessandro Orsini risponde a tono a Vincenzo Camporini. Negli scorsi giorni il generale ed ex capo di Stato maggiore della Difesa aveva rivolto parole poco carine al professore associato del dipartimento di Scienze politiche dell’università Luiss, ridicolizzando le sue posizioni sulla guerra tra Russia ed Ucraina. Ora il direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale, con un post su Facebook, ha replicato alle frecciatine di Camporini, ricordando gli errori di analisi fatti prima dell’attacco dell’esercito di Mosca: “Il generale Vincenzo Camporini, il 14 febbraio 2022, durante una diretta a ‘tutta la città ne parla’ (Radio Tre), ovvero dieci giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina, si era detto assolutamente certo che Vladimir Putin non avrebbe mai dato l’ordine di invadere l’Ucraina. Nella medesima diretta, affermavo il contrario”.

“Le parole di Camporini - evidenzia Orsini - furono queste ‘Io credo che gli attori di questa questione siano attori razionali e che Putin sia una persona razionale... L’attacco militare di massa della Russia contro l’Ucraina è privo di qualsiasi credibilità’. Camporini è stato uno dei generali italiani più alti in grado, addirittura capo di Stato maggiore. Oggi sta cercando di darsi alla poltiica come responsabile alla difesa di un piccolo partito. Camporini è in pensione, ma gli piace attaccare i pacifisti. Come possiamo spiegare che un generale così alto in grado abbia fatto una figura così mediocre? Che cosa non funziona nella classe dirigente italiana? Perché - si domanda Orsini tirando una bordata al generale - la nostra capacità di fare previsioni su questioni vitali per il nostro interesse nazionale è così scarsa?”.

