La metamorfosi di Grillo e Conte è compiuta, ora i 5Stelle sono un partito: lo statuto in Gazzetta ufficiale

Dal punto di vista politico non c'erano più dubbi da anni, ma ora arriva la certificazione della Gazzetta ufficiale. Il Movimento 5 stelle è un partito. Come tutti gli altri, quella che una volta erano considerati la "casta" e che negli anni sono diventati spesso e volentieri alleati di governo. Lo statuto del Movimento 5 Stelle, infatti, è stato pubblicato nella sezione "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici" della Gazzetta Ufficiale, un atto che ne certifica a tutti gli effetti lo status di partito.

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con delibera del 7 aprile 2022, ha infatti approvato la domanda di iscrizione nel registro dei partiti presentata dal M5S in data 14 marzo 2022, ricorda Adnkronos, e riproposta in data 31 marzo 2022. La pubblicazione dello statuto del Movimento sull'organo ufficiale della Repubblica risale al 27 aprile.

I prodromi sono noti. A dicembre la Commissione aveva respinto la richiesta del M5S, neceessaaria per accedere al finanziamento del 2xMille. Lo scorso 11 marzo gli iscritti del Movimento, anzi del partito, con a capo Giuseppe Conte hanno approvato il nuovo statuto con le modifiche richieste dalla Commissione e il nuovo testo ha sostituito quello in vigore dal 3 agosto 2021, congelato nel frattempo da un provvedimento del Tribunale di Napoli per il ricorso presentato da un gruppo di attivisti che aveva reso di fatto non valida l'elezione dell'ex premier a presidente, poi rieletto online. Ora la metamorfosi della creatura di Beppe grillo con la gestione Conte è completa: M5s è finalmente un partito.

