Russiagate e servizi segreti, scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte

20 aprile 2022 a

La sfida fra Giuseppe Conte e Matteo Renzi sul Russiagate potrebbe presto spostarsi al Copasir, secondo l’auspicio del primo, o in televisione, terreno che piace di più al secondo. Nell’attesa, il confronto imperversa sui social, alimentato dall’articolo di Repubblica che contiene un nuovo particolare sulla visita del capo della sicurezza Usa a Roma, nell’estate nel 2019, una cena tra l’allora direttore del Dis Gennaro Vecchione e il segretario per la Giustizia americana Bill Barr.

Renzi mette all'angolo Conte: il buco nero e il complotto con gli Usa su Trump

Ricostruzioni che riaprono il confronto fra il leader di Italia Viva e quello del M5s. Il primo è stato in passato indicato come l’autore del «Russiagate», ovvero del tentativo d’influenzare le elezioni americane del 2016 a vantaggio di Hillary Clinton, allora avversaria di Donald Trump. «Nulla da nascondere - dice il capo grillino - avevo già detto al Copasir quello che sapevo. Non sono informato di tutte le cene dei nostri rappresentanti dell’Intelligence. Renzi, piuttosto, vada al Copasir come ho fatto io». Il leader di Italia viva replica: «O Conte ha mentito al Copasir o Vecchione ha mentito a Conte. O hanno mentito entrambi».

