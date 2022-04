Guerra con la Russia, Alberto Fazolo contro il nazismo dell'Ucraina

18 aprile 2022 a

a

a

Alberto Fazolo è un giornalista che, qualche anno fa, ha combattuto in Donbass. Secondo Fazolo in Ucraina c'è un problema legato ai nazisti. E ne ha parlato durante la puntata di "Zona Bianca" andata in onda domenica 17 aprile su Rete4. "In Ucraina c'è un problema legato ai nazisti, chi non lo vuole vedere ha la coscienza sporca - ha detto Fazolo su Rete4 - A Bucha c'è stato sicuramente un massacro ma io sinceramente non saprei dire chi l'ha compiuto. I nazisti sono a Kiev dove li ha messi anche qualche responsabile del nostro governo. A questo punto servirebbe un'indagine per stabilire davvero cos'è successo. Quando vi ritroverete i carri armati sotto casa ve ne accorgerete".

"F**k Putin", Damiano dei Maneskin infiamma il Coachella Festival

Alle parole di Fazolo ha risposto Andrea Romano del Pd che non ha risparmiato pesanti accuse al giornalista. "Il nazismo è quello che sta facendo Putin in Ucraina dove sta sterminando un popolo intero - attacca Romano - Evidentemente lei è pagato dal Cremlino per diffondere fake news. In Ucraina è in corso un attacco ai valori dell'umanità. Spero che la Procura indaghi su di lei".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.