Elezioni Francia, "era data per morta e ora..." Marine Le Pen al ballottaggio, Matteo Salvini ridicolizza Macron

"Hanno dato la Le Pen per morta ed è al ballottaggio: è un voto anti sistema perché Macron, dopo aver governato per 5 anni, si ferma al 27%, ed è un voto che supera anche le barriere destra e sinistra". Durante un comizio elettorale a Genova il leader della Lega, Matteo Salvini commenta i risultati delle presidenziali francesi. Durante un incontro al gazebo del partito in largo XII Ottobre parte l'affondo al presidente uscente Emmanuel Macron. "Al centro - ha aggiunto Salvini - c'è il lavoro che sarà anche al centro del prossimo confronto in Italia. E' un voto ancora aperto quello francese, buon lavoro a tutti".

Sui social poi non è mancato il tweet di sostegno: "Tutto il mio appoggio al progetto di rinnovamento, cambiamento e autentica sovranità popolare rappresentati da Marine Le Pen".

Tutto il mio appoggio al progetto di rinnovamento, cambiamento e autentica sovranità popolare rappresentati da Marine Le Pen.@MLP_officiel — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 11, 2022

