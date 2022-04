Berlusconi non va in tv da Porro per un contatto Covid. Ma il tampone è negativo

11 aprile 2022 a

Il tampone del presidente Silvio Berlusconi ha dato esito negativo. È quanto fanno sapere fonti di Forza Italia. Il leader azzurro- Il presidente aveva annullato la partecipazione alla trasmissione di Nicola Porro, Quarta Repubblica, prevista questa sera 11 aprile, per precauzione in seguito al recente contatto con una persona risultata poi positiva al Covid.

L'intervento del Cav su Rete 4 era molto atteso perché avrebbe affrontato il tema della guerra in Ucraina. Berlusconi per molti giorni ha preferito non parlare del suo amico Vladimir Putin, ma quando poi lo ha fatto si è espresso così: "Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Putin. Si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero. Io lo avevo conosciuto vent’anni fa e mi era sempre sembrato un uomo di democrazia e di pace”. La delusione, anche personale, di Berlusconi è molto grande. "La nostra politica è sempre stata di rigorosa e costante fedeltà all’Europa, di rigorosa e costante fedeltà all’Alleanza Atlantica, di rigorosa e costante fedeltà all’Occidente. E lo è anche oggi, in una stagione nella quale cupi venti di guerra soffiano sull’Europa", ha detto Berlusconi due giorni fa in occasione della convention L'Italia del futuro.

