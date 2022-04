Mario Draghi confonde l'Algeria con l'Argentina, gaffe clamorosa dopo l'accordo sul gas: gelo e imbarazzo

11 aprile 2022 a

a

a

Negli ultimi tempi il premier Mario Draghi quando parla fa danni. L'ultimo capitolo della SuperMario-story va in scena ad Algeri dove il presidente del Consiglio è volato insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per siglare un accordo per la fornitura di gas che permette all’Italia di ridurre da dipendenza energetica dalla Russia. Al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune, Draghi esordisce con i ringraziamenti di rito alle istituzioni locali e al popolo algerino, non senza qualche difficoltà nel pronunciare i nomi degli esponenti del governo nordafricano.

Draghi prepara le valigie: punta a chiudere la legge di Bilancio in estate e andare al voto anticipato

Poi arriva la gaffe clamorosa: "I rapporti tra Italia e Argentina hanno radici profonde..." è il lapsus del premier che per assonanza confonde l'Algeria e il paese sudamericano, al di là dell'Oceano. "Oggi pomeriggio saluterò la comunità italiana..." dice subito dopo, lasciando il dubbio che potrebbe incontrare degli oriundi di Buenos Aires...

Insomma, dal green pass che ci dà la "sicurezza di non essere contagiati" dal Covid all'aut aut impossibile "volete la pace o i condizionatori accesi" che gli ha attirato critiche persino all’interno della sua maggioranza, Draghi sembra aver perso il suo tocco magico. Altro che "whatever it takes"... Qui di seguito e a questo link i l video del passaggio incriminato.

Draghi confonde Algeria con argentina …amico di Biden pic.twitter.com/nw5atBa44b — Gazn (@_Gazn_) April 11, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.