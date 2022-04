"Da sole non bastano", Maria Elena Boschi e il flop delle sanzioni: mai vista una guerra finire così

07 aprile 2022 a

L'Occidente fa bene, anzi "benissimo", a continuare a colpire la Russia con le sanzioni economiche ma non si è mai vista una guerra finire per un embargo. A reclamare il ruolo principe della politica e della diplomazia nella crisi dell'Ucraina è Maria Elena Boschi che è intervenuta, giovedì 7 aprile, a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara palombella su Rete4.

L'esponente di Italia Viva ha espresso soddisfazione per il voto al Parlamento Europeo sulle ulteriori sanzioni a Vladimir Putin e per tutte quelle misure "che in qualche modo segnino delle responsabilità", ha detto la Boschi. Sanzioni economiche che esprimo la "reazione della comunità internazionale di fronte alle fatti gravissimi che abbiamo visto in Ucraina: bambini vittime di violenza, donne uccise, civili attaccati dai russi". Però, sottolinea la capogruppo del partito di Matteo Renzi alla Camera dei deputati, "non basta prendere quel tipo di provvedimenti, serve comunque la politica, serve tenere aperta la strada della diplomazia perché è l'unico modo per provare a trovare una soluzione". "Io sono d'accordo con chi sostiene che non sia mai vista storicamente una guerra finire solo per l'embargo o solo per le sanzioni - ha affermato la Boschi - Certo sono strumenti importanti ma dobbiamo accompagnare la diplomazia al confronto e al negoziato. Sperando quantomeno di arrivare a una tregua".

