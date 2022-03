Maria Elena Boschi, foto sexy in campagna. Su Instagram i commenti hot

27 marzo 2022 a

Stivali neri e vestitino scollato. Maria Elena Boschi si mostra super sexy nella sua nuova versione campagnola. Ha postato la foto su Instagram e l'immagine è diventata subito un tormentone sul web. "La campagna per me è casa - ha scritto la Boschi nel commento del post su Instagram - Apprezziamo le piccole cose perché, seppur piccole, non sono mai scontate".

Saranno anche piccole cose ma hanno fatto letteralmente impazzire il web. Subito sotto si rincorrono i commenti dei tanti follower della deputata. "Ecco così mi piaci". E ancora: "Lascia perdere la politica". Poi arrivano i complimenti sperticati: "In versione da campagna sei ancora più sexy...se possibile". Oppure"Stupenda e sexy". Fino a chi si lascia andare veramente: "Ci fai venir voglia di fare tutti i contadini"...

