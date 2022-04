Minacce di morte a Luigi Di Maio, la solidarietà di Renato Brunetta: "Dalla parte giusta della storia"

04 aprile 2022 a

a

a

Solidarietà al ministro degli Esteri Luigi Di Maio "per le gravi minacce ricevute dagli odiatori di professione". Il ministro della per la Pubblica Amministrazione Renato brunetta ha espresso vicinanza al capo della Farnesina finito nel mirino dell'odio social. "Una violenza verbale tanto più inaccettabile quanto più imperversa la violenza reale in Ucraina. Avanti con coraggio, Luigi: il Paese è con te, dalla parte giusta della storia", twitta Brunetta.

"Continuiamo a lavorare per arrivare a un cessate il fuoco e chiediamo la de-escalation. Diamo il massimo per raggiungere una tregua umanitaria e ritrovare pace e stabilità in Ucraina e in Europa", ha scritto su Twitter Di Maio che aggiunge: "Non saranno le minacce a fermare la nostra azione di condanna della guerra di Putin".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.