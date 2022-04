Roberto Speranza svela la verità sul vaccino Sputnik allo Spallanzani

03 aprile 2022 a

a

a

«Io credo che la ricerca sia più forte se internazionale e credo che lo Spallanzani si sia mosso in quest’ambito ma per noi un vaccino è valido se approvato da Ema e Aifa e non hanno mai dato l’ok allo Sputnik. Intorno a questa vicenda c’è un po' troppa spy story, tenderei a non fare confusione, lo Spallanzani è un istituto di ricerca molto importante e ha rapporti con i principali Paesi del mondo, non avevamo in mente di aiutare Putin sapendo che due anni dopo sarebbe successo questo. Tanto che con la guerra è stata interrotta la collaborazione». Così Roberto Speranza, ministro della Salute, a «Mezz’ora in più» su Rai3 in replica a una domanda sul vaccino russo studiato in Italia. E sull’eventuale quarta dose ha confermato: «Nessuno pensa subito a quarta dose per tutti».

«Non mi aspetto problemi per il governo» dalle divergenze tra i partiti della maggioranza di governo sulla spesa militare. Lo ha detto a Mezz’ora in più il ministro della Salute, Roberto Speranza. «Sarebbe folle immaginarlo», ha aggiunto, ricordando che Draghi ha affermato di voler lavorare «per la pace»

