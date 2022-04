Armi all'Ucraina, botte da orbi tra Maurizio Gasparri e Marco Revelli

01 aprile 2022 a

Le armi all'Ucraina sono terreno di scontro anche in Italia. Durante "Stasera Italia" andata in onda venerdì 1 aprile gli animi si sono surriscaldati tra il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il politologo Marco Revelli. Secondo il politologo l'invio di armamenti rappresenta un rischio ulteriore di insaprimento del conflitto in corso. "Mettere sul tavolo un aumento così sproporzionato di armamenti è una pazzia che sfida il buon senso - spiega Revelli - Senza contare che mandare armi aumenta il rischio di far crescere il numero di vittime umane".

A tutto questo ha replicato Maurizio Gasparri che ha preso di petto il politologo. "Allora lei li vuole far uccidere tutti - ha risposto Gasparri - Gli ucraini li farebbe ammazzare impunemente senza permettere la loro difesa. Seppur minima. In Ucraina lei vorrebbe mandare solo libri e email".

