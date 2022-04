La profezia di Augusto Minzolini sulla guerra in Ucraina

01 aprile 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina non è una passeggiata. Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, non ha dubbi e ritiene che il conflitto sta prendendo una piega senza ritorno. Una guerra che non è destinata a terminare presto e metterà alle corde non solo l'Europa ma il Cremlino stesso.

Il peggio verrà dopo la tregua, Minzolini doccia fredda sull'Ucraina

"Avere il piede in due staffe è un po' ipocrita - dichiara Minzolini durante la puntata di Stasera Italia in onda venerdì su La7 - Ci siamo proposti di essere i garanti di un possibile accordo che ci potrebbe essere domani. Se tu sei garante lo sei dal punto di vista diplomatico ma anche militare. Poi diciamoci la verità: quanto ci costa la guerra? Questa guerra finirà con un conflitto immanente, una sorta di Corea per cui si andrà avanti. Il fatto che i russi non vadano su Kiev ma sulla seconda città ucraina significa che probabilmente i russi non avranno interesse a ritirarsi dai territori che hanno già occupato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.