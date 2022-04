Guerra in Ucraina, Maurizio Gasparri disintegra Giuseppe Conte sulle spese militari

01 aprile 2022 a

Maurizio Gasparri boccia senza se e senza ma l'atteggiamento politico di Giuseppe Conte. Il senatore di Forza Italia smaschera la propaganda del presidente grillino. "Lo giudico molto male - ha detto Gasparri durante la puntata di "Stasera Italia" andata in onda su Rete4 - Il M5s ha votato l'ordine del giorno che stanzia più risorse per la Difesa. Poi, invece, Conte ha scaldato gli animi in vista della sua elezione. Ma perché alla Camera hanno fatto una cosa e al Senato un'altra?. Conte ha aumentato le risorse a disposizione della Difesa addirittura del 17 per cento E' un tentativo penoso di fare propaganda".

Il senatore azzurro ha affondato proprio sul tema dell'ipotesi di alleanza tra Dem e grillini. "Il campo largo è un campo di patate - prosegue Gasparri - Non potranno mai governare il Paese perché non sono in grado di mettere in campo una proposta comune". Poi il tema emergente è quello della crisi energetica. "Ci vogliono le centrali nucleari. Essere autosufficienti è fondamentale. L'Italia deve credere nel futuro e investire nella ricerca".

