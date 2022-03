Conte alle 17.30 da Mattarella. La resa dei conti con Draghi non finisce più

L'ex premier sale al Colle dopo lo scontro sulle armi con SuperMario. Lavata di capo dal Quirinale?

Alle 17.30 Giuseppe Conte salirà al Quirinale per essere ricevuto da Sergio Mattarella. L'indiscrezione è dell'AdnKronos ed è stata raccolta da fonti pentastellate. Al centro del colloquio presumibilmente ci sarà ancora lo scontro sulla spesa militare andato in scena tra lo stesso Conte e il premier Mario Draghi, poi appianatosi con l'accordo di "spalmare" l'aumento degli investimenti per arrivare al 2% del Pil fino al 2028 e non più al 2024 (il capo politico dei 5 stelle aveva chiesto il 2030).

Mattarella potrebbe richiamare l'ex premier a evitare toni da crisi in un momento così complicato per lo scenario internazionale. Conte, presumibilmente, spiegherà le motivazioni della sua presa di posizione e auspicherà un maggior dialogo tra il premier e il partito di maggioranza relativa in Parlamento.

