Conte-Draghi, resa dei conti sulle armi. L'avvocato convocato domani a Palazzo Chigi

Annunciato l'incontro. Ma la minaccia del leader dei 5 stelle si è già sgonfiata

Si terrà domani alle 17.30 l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il capo politico dei 5 stelle Giuseppe Conte. Sul tavolo ci sarà la richiesta del leader grillino di ridiscutere l'aumento dei fondi alla Difesa, già votato dai 5 stelle in Camera dei deputati e ora "sconfessato" prima che un analogo ordine del giorno arrivi in Senato.

Conte ha già chiarito che non è sua intenzione far cadere il governo e ha ridimensionato la sua minaccia limitando il no a un amento "massiccio" delle spese militari. L'accelerazione degli ultimi giorni sembra più che altro dovuta alla votazione in corso in queste ore sulla piattaforma SkyVote proprio per riconfermare la leadership di Conte nel Movimento. Stasera, inoltre, si terrà un vertice tra i capogruppo della maggioranza per cercare una mediazione da portare in Aula. Altrimenti il governo potrebbe porre la questione di fiducia sul decreto Ucraina.

