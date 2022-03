Scandali, sprechi, restrizioni e ristori ridicoli: Giorgia Meloni sbugiarda Mario Draghi per i complimenti al governo Conte

20 marzo 2022 a

"Gratitudine anche nei confronti del governo precedente". Le parole al miele di Mario Draghi nei confronti di Giuseppe Conte in vista della fine dello stato di emergenza non sono affatto piaciute a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, con un post su Facebook, ricorda tutti gli errori dell’esecutivo guidato dall’attuale leader del Movimento 5 Stelle: “Spreco di denaro pubblico. Mancato aggiornamento del piano pandemico. Scandali su scandali legati al Commissario straordinario. Nessun intervento per mettere in sicurezza le scuole o per potenziare i mezzi pubblici. Ristori ridicoli per famiglie e imprese. Cittadini costretti a subire qualsiasi tipo di restrizione, mentre i nostri confini erano (e sono) costantemente presi d'assalto dall'immigrazione clandestina”.

Meloni non perdona Lega e Forza Italia. Nervi tesi nel centrodestra

“Altro che gratitudine…” conclude amara la Meloni, che in particolare fa riferimento ai flop di Roberto Speranza, Domenico Arcuri, Danilo Toninelli e Lucia Azzolina, con gli ultimi due ex ministri inchiodati per il bonus monopattini e per l’idea dei banchi a rotelle nelle scuole.

