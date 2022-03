Giorgia Meloni si scioglie e ricopre di dolcezza Andrea Giambruno: la confessione più intima

19 marzo 2022 a

Giorgia Meloni e una foto da far sciogliere anche i cuori più duri e quelli dei più feroci oppositori della leader di Fratelli d’Italia. La numero uno del partito ha pubblicato su Facebook una foto che la ritrae in compagnia del giornalista di TGcom24 Andrea Giambruno, suo fidanzato e padre della figlia Ginevra. L’omaggio al compagno di vita arriva nel giorno della festa del papà, una ricorrenza speciale per la Meloni, che qualche mese fa ha apertamente parlato del rapporto inesistente con la figura paterna: “Vedo Gigì giocare con te, aspettare che torni, raccontare fiera del suo papà, e mi emoziona. Mi rende orgogliosa averle dato un amore che non ho conosciuto, mi fa sentire in pace. Non smetterò mai di ringraziarti per questo, e per i tanti sacrifici che hai fatto per riuscire a starci accanto. Buona festa a te, amore, e a tutti i papà. Siete fondamentali e noi lo sappiamo”.

