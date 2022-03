Il sogno dei salotti dei vip: una villetta accanto a Mario Draghi

Gianfranco Ferroni 18 marzo 2022 a

Questo mese le case romane dei vip sembrano tutte uguali: in uno dei saloni campeggia sempre, su un tavolo, la copia di marzo di «Ville & Casali». Il motivo della scelta è presto detto: la copertina del mensile annuncia un reportage dedicato a Città della Pieve, evidenziando la possibilità di «comprare casa vicino a Draghi». Un richiamo davvero irresistibile. Numerose le pagine dedicate alla località umbra, all'interno della rivista, con titoli paradisiaci, come «petali di zafferano nel buen retiro del premier», e approfondimenti su «come Città della Pieve si prepara al cinquecentenario del Perugino», oltre all'indispensabile informazione su «quanto costa il mattone» nella zona. La frase ricorrente di chi ha (finalmente) comprato per la prima volta lo storico mensile? «Ma sì, se devo prendere un immobile o un terreno in campagna lo prendo accanto a Draghi». Evviva.

