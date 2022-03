Via green pass e stop quarantena, c'è il decreto che libera l'Italia

17 marzo 2022 a

Via green pass anche al chiuso a partire dal primo maggio. C'è decreto che libera l'Italia. Lo stato d'emergenza finirà il prossimo 31 marzo e Draghi e Speranza hanno presentato le nuove misure in vigore.

Il decreto Covid prevede un «graduale superamento del green pass che è stato un grande successo, che ci ha permesso di ricominciare, di riprendere l’economia che è cresciuta al 6,5%». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Cdm. Con questo strumento «siamo riusciti a mettere insieme un’economia vibrante, una nuova socialità, con l’essere protetti», ha aggiunto.

Cambiano anche le regole sui posti di lavoro. «La sospensione dal lavoro per mancata vaccinazione non avverrà più - ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza - Chi ha più di 50 anni non dovrà più avere il green pass rafforzato ma quello base. Le misure che abbiamo adottato sono numerose: superiamo il sistema a colori, continueremo questo monitoraggio, resta essenziale, ma non sarà più connesso alle ordinanze. Superiamo le quarantene per contatto, resterà in isolamento solo chi è positivo al virus. Nelle scuole andrà a casa solo chi è positivo». In merito all’obbligo vaccinale ha spiegato che «resterà vigente ma la sospensione da lavoro non avverrà più. Fino al 30 aprile gli over 50 per andare al lavorare avranno bisogno solo del green pass. La sospensione resterà solo per il personale sanitario e i lavoratori delle strutture ospedaliere e delle Rsa. Sulle mascherine confermiamo l’impianto vigente fino al 30 aprile».

«Andiamo verso un superamento del green pass dal primo aprile nella grandissima parte dei luoghi all’aperto e dal primo maggio anche nei luoghi al chiuso. Dal primo maggio ci sarà il superamento del green pass». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa dopo il Cdm sul nuovo dl Covid che contiene le misure per l’uscita dalla fase di emergenza.

