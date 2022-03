Recovery Plan contro gli effetti della guerra in Ucraina, la ricetta Tajani

17 marzo 2022 a

Un recovery plan per la guerra in Ucraina. Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, chiede all'Europa di intervenire subito per aiutare le popolazioni europee che stanno subendo gli effetti delle sanzioni anti-Putin. "Stiamo pagando economicamente la difesa di un principio - ha dichiarato Tajani nel corso di Stasera Italia su Rete4 - L'Europa deve rendersi conto che c'è un sacrificio che viene chiesto a tutti i cittadini, anche alle fasce più povere. Pensiamo ai pensionati, a chi guadagna 800-900 euro al mese e si vede una bolletta troppo cara. Allora l'Europa deve intevenire. Si deve fare come si è fatto con il coronavirus: mettere denaro sul mercato, quindi rifare un altro Recovery Plan. La Banca centrale europea deve continuare a comprare titoli di Stato, bisogna avere i titoli europei, i cosiddetti bond per raccogliere soldi da distribuire ai diversi Paesi".

Poi il riferimento diretto al presidente dell'Ucraina. "Zelensky è stato un grande comunicatore - prosegue Tajani - L'abbiamo avuto al parlamento europeo e si sta muovendo con grande capacità comunicativa. Sta vincendo questa battaglia e riesce a mobilitare il suo popolo col messaggio "io non mollo e voi rimanete con me".

