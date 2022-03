Don Vincenzo De Luca non molla: «Guai a togliersi la mascherina»

Gianfranco Ferroni 15 marzo 2022 a

a

a

Vincenzo De Luca non è Emmanuel Macron: e così ieri il governatore della regione Campania ha pronunciato il suo ennesimo intervento a favore dell'utilizzo della mascherina, oggetto che invece è stato messo da parte dal presidente della Repubblica francese. «Da tre, quattro giorni c'è stato l'aumento di ingressi in terapie intensive», ha detto ieri De Luca, «abbiamo la riapertura delle attività economiche e culturali come è giusto che sia e questo determina un rimescolamento della società e in più dobbiamo avere una prudenza maggiore sull'arrivo di migliaia di profughi dall'Ucraina. Dobbiamo avere il dovere di accoglierli ma anche pretendere che si controllino per evitare che si spanda il contagio. Bisogna essere prudenti per poter aprire tutto, perché se prendiamo decisioni a metà ricreiamo i problemi, quindi no angoscia ma l'uso della mascherina deve essere mantenuto. Lo ripeto perché l'elemento di base è la protezione».

