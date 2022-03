La promessa del governo: bollette rateizzate e calmierate. La lotta alla crisi energetica

14 marzo 2022 a

Il governo è al lavoro per arginare il caro bollette con nuove misure da assumere forse già in settimana. Il timing è serrato, ma in cantiere ci sono "uno o più provvedimenti che abbiano come obiettivo la rateizzazione delle bollette energetiche e il calmieramento delle bollette energetiche per famiglie e imprese”. Oltre a mettere in campo provvedimenti interni, "in sede europea, il governo si impegnerà per ulteriori misure sul fronte della crisi energetica", in particolare sulla possibilità di introdurre "un tetto europeo ai prezzi delle importazioni di gas". Questo quanto viene riferito da fonti di Palazzo Chigi.

