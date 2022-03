Tasse a chi specula su gas e benzina, la ricetta Fornero contro il caro carburanti

Federica Pascale 12 marzo 2022 a

“L’aumento dei prezzi dei carburanti è una colossale truffa ai danni di cittadini e imprese”, ha dichiarato alla stampa Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, e queste parole vengono riportate e commentate nello studio di In Onda, il talk politico condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio in prima serata su La7.

Uno degli ospiti della puntata di sabato 12 marzo è l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, che si è detta “stupita” per le parole di Cingolani: “Parlare di truffa è una cosa molto diversa che non parlare di speculazione”, afferma, spiegando che le speculazioni possono essere illegali ma non lo sono sempre all’interno dei mercati. “Se si usa la parola truffa vuol dire che qualcuno deve indagare, perché vuol dire che ci sono dei comportamenti illegali e questi comportamenti illegali vanno perseguiti. La truffa è qualcosa fatta appositamente per danneggiare un altro”, sottolinea la Fornero.

Certo anche la speculazione, in un momento di scarsità di energia e materie prime, risulta essere particolarmente odiosa, sottolinea la De Gregorio, alla quale risponde l’ex ministro, che ha già pronto un piano per recuperare fondi: tassare chi si arricchisce. “Il governo ha uno strumento: la tassazione. C'è qualcuno che ci sta guadagnando anche dall'aumento del gas”, spiega la Fornero, che non lascia spazio al dubbio sul suo piano d’azione, quello che avrebbe adottato se fosse ancora al governo: “Se c'è qualcuno che ha fatto dei profitti ingiustificati, questo qualcuno venga tassato e quindi con la tassazione il governo recupera una parte” conclude.

