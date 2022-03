Panico carburante a Roma. Pompa di benzina presa d'assalto, lunghe code notturne

11 marzo 2022 a

La corsa al rialzo dei prezzi della benzina e del diesel, che per la prima volta nella storia è arrivata a costare di più alle stazioni di rifornimento, ha scatenato la caccia dei migliori prezzi in tutta Italia. Con gli enormi rincari registrati nelle ultime due settimane è partito il tam-tam sui social e nelle chat di Whatsapp per consigliarsi a vicenda le pompe di benzina più “economiche”. Ieri sera a Roma, in zona Magliana, sono state registrate lunghe code per chi voleva rabboccare il carburante della propria auto al prezzo di 2,079 euro al litro. Un prezzo più “basso” rispetto a tanti altri: in poco tempo si è creata una lunga fila, fino a che addirittura non si è arrivati all’esaurimento del carburante nella stazione. Molti automobilisti, in macchina dalle 22, sono rimasti delusi e costretti al dietrofront. Un episodio che dimostra quanto questa crisi dei prezzi stia colpendo le tasche degli italiani.

