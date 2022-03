Il peggio in Ucraina deve ancora venire, Chicco Testa gela lo studio tv

Federica Pascale 11 marzo 2022 a

Quanto ci costa l’aumento del costo dell’energia? “L’ira di Dio”. Risponde così Chicco Testa, giornalista, ex dirigente d’azienda ma anche promotore e presidente del Forum Nucleare Italiano, organizzazione non a scopo di lucro favorevole alla reintroduzione dell’energia nucleare in Italia.

“Adesso stanno arrivando le bollette e sono bollette che nessuno aveva mai visto prima” afferma Testa, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il talk politico in onda su Rete4. Durante la puntata di venerdì 11 marzo, Testa racconta di diverse telefonate ricevute da amici increduli nel leggere l’importo dovuto per l’energia elettrica: “Sono cifre veramente pesanti per le famiglie e per tanti settori industriali. C'è il problema del petrolio con gli autotrasportatori in sommossa e, tutto questo, produce inflazione” spiega, ricordando che “l'inflazione è una riduzione netta dei salari fissi”. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi oggi ha tenuto una conferenza stampa insieme al Ministro della Giustizia Marta Cartabia e il Ministro dell’Economia Daniele Franco, durante la quale ha sottolineato che sì, ci sono dei rischi legati al prezzo dell’energia, all’inflazione e alle tensioni geopolitiche, ma che il governo è impegnato nel “mantenere la crescita”, in particolare nella seconda metà dell’anno. Chicco Testa, dal canto suo, non ha grandi aspettative, anzi: “Se continua così sarà molto peggio” afferma.

