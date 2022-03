Persino Conte si sveglia sul green pass: "Non sia imposto sul luogo di lavoro"

04 marzo 2022 a

a

a

«Il governo deve prendere atto del netto miglioramento e alleggerire le misure. Ho chiesto anche al premier Draghi una revisione globale delle misure, un piano per allentarle gradualmente». Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Instagram con Fanpage. Secondo Conte l’obbligo di green pass rafforzato nei posti di lavoro per gli over 50 era una misura giusta quando i contagi erano alti, ma con la situazione in miglioramento «restare a casa senza una retribuzione non è più accettabile».

Giorgia Meloni spazza via il green pass: "Inutile e dannoso"

«Bene Conte, la Lega non è più sola in questa battaglia: via subito l’obbligo di ’super green pass’ sui luoghi di lavoro». Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Dal green pass all'identità digitale, Paragone all'assalto: grazie a Colao il controllo sarà totale

Per Conte erano diventate insostenibili le pressioni di vari parlamentari che, attraverso una lettera, avevano preso nettamente posizione contro il persistere dell'obbligo del certificato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.