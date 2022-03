Giorgia Meloni spazza via il green pass: "Inutile e dannoso"

03 marzo 2022 a

Il green pass da eliminare contestualmente alla fine dello stato d'emergenza, il dibattito politico si accende sulle prossime misure di allenamento delle restrizioni per la pandemia, con i dati dei contagi e delle ospedalizzazioni in calo. Giorgia Meloni non ha dubbi: bisogna immediatamente tornare alla normalità.

«Sento ancora rappresentanti della maggioranza parlare di "modifiche" al certificato verde, come se non fosse evidente a tutti l’inutilità e la dannosità di questo strumento. Il green pass non va cambiato, va abolito. E continueremo a batterci e a tenere alta l’attenzione finché questo non avverrà». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia.

