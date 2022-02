Crolla la fiducia degli italiani in Mario Draghi: la beffa Quirinale e la fine della luna di miele nei sondaggi

22 febbraio 2022 a

Gli italiano stanno perdendo fiducia in Mario Draghi e i sondaggi sono allarmanti. Come riferisce Alessandra Ghisleri, sondaggista italiana e direttrice di Euromedia Research, in un articolo su La Stampa in 20 giorni si è passati da un gradimento del 52,1% al 47,8%, una perdita netta del 4,3% in un lasso di tempo veramente breve. A pesare è sicuramente la vicenda del Quirinale, dopo che il Parlamento non ha voluto seguire il desiderio dell'attuale premier di andare ad occupare la poltrona di Sergio Mattarella. Inoltre con la pandemia Covid che sembra più lontana dopo il calo dei contagi e dei morti gli italiani si stanno focalizzando su altri temi, in particolare il lavoro e i problemi di occupazione, seguiti poi dall’argomento del caro bollette e l’incremento dell’energia.

“È verosimile che l'impatto dei buoni dati sulla pandemia abbiano spostato le attenzioni sulle pure questioni economiche, tuttavia la classifica delle priorità e l'indice di fiducia del premier evidenziano un segnale che a sua volta chiama in causa la speranza e la fortuna di puntare sulle capacità e le competenze del nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi. Da qui il richiamo alla politica chiamata ad agire non solo sui fattori economici, ma anche sulla necessità di mettere al centro proposte per la pianificazione di un Italia post Covid, come già avviene in molti Paesi del mondo” l’analisi della Ghisleri. E i numeri allarmano non poco Draghi, alle prese pure con le fibrillazioni all’interno della maggioranza.

