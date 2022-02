“Concetti illiberali da Fratelli d'Italia”. Giorgia Meloni demolisce Goffredo Bettini sul pericolo per la democrazia

18 febbraio 2022 a

Botta e risposta tra Goffredo Bettini e Giorgia Meloni. "Mai un partito di destra si era avvicinato al 20% come Fratelli d'Italia. È un campanello d'allarme. Quello del pericolo fascista rappresenta ormai una polemica stantia, ma FdI è una forza che si rifà a concetti illiberali. Sia chiaro c'è una sapienza da parte della Meloni nell’agitarli" le parole dell’esponente di spicco del Partito Democratico in un’intervista a Il Foglio. La pronta risposta della numero uno di Fratelli d’Italia è arrivata con un post su Facebook: “Secondo esponenti del Pd come Bettini, il consenso crescente degli italiani verso FdI è un ‘campanello d’allarme’. No cari compagni, si chiama democrazia e visto il nome del vostro partito, fareste bene a imparare presto come funziona. E poi quelli illiberali saremmo noi? Detto da quelli che hanno fatto di tutto per togliere diritti e libertà agli italiani, fa abbastanza ridere”.

Reazioni alle parole di Bettini sono arrivate anche da Daniela Santanchè, senatrice di FdI: “Prima con Berlusconi, poi con Salvini e ora con Giorgia Meloni. A sinistra la storia si ripete sempre, chi nel centrodestra ha più voti è un pericolo per la democrazia. E apre addirittura a un governo Pd-Lega. Perché non contano le idee e i programmi ma solo la poltrona”. Seguita poi da Ignazio La Russa: “Bettini dice che FdI è una forza che si rifà a concetti illiberali? Beh, se lo dice un grande liberale post comunista come lui… Bettini più insulta la Meloni e più i suoi insulti sono delle medaglia al valore”.

